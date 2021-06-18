В Стамбуле сотни протестующих вышли на улицы. Начались беспорядки, правоохранители применили силу

Источник материала: ОНТ

Столкновения протестующих с полицией в Стамбуле. Сотни жителей города вышли на акцию с осуждением убийства представителя прокурдской Демократической партии народов.

Преступник открыл стрельбу в региональном офисе партии, где планировалась большая встреча. Она по неизвестным причинам отменена за несколько минут до инцидента. Однако без жертв не обошлось. Подозреваемый задержан. Через несколько часов в городе вспыхнули беспорядки. Стражи порядка применили силу. Начались столкновения. Протестующие заявляют о давлении на партию со стороны правительства, а также требуют установить все обстоятельства убийства.

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