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Полгода тюрьмы грозит бывшему президенту Франции Николя Саркози

18.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полгода тюрьмы грозит бывшему президенту Франции Николя Саркози

Полгода тюрьмы грозит бывшему президенту Франции Николя Саркози. Такое наказание запросила прокуратура. 

Политика обвиняют в нарушениях финансирования своей предвыборной кампании 2012 года. Ее стоимость, по данным следствия, была больше, чем позволяют законы республики. А чтобы скрыть это, избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета. Вместе с бывшим президентом на скамье подсудимых еще 13 человек. Это не первый процесс во Франции, на котором среди подсудимых – бывший лидер страны.

В марте парижский суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. И приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых – условно. Этот приговор сейчас в стадии обжалования. И вот теперь Саркози предстоит новое судебное разбирательство. Президентом Франции он был с 2007 по 2012 годы.

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Полгода тюрьмы грозит бывшему президенту Франции Николя Саркози. Такое наказание запросила прокуратура.  Политика обвиняют в нарушениях финансирования своей...
 
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