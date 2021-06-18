Источник материала: ОНТ

Оценить эффективность территориальной обороны, взаимодействие штабов и воинских подразделений. В Брестской области начались командно-штабные учения.

В них принимают участие и силы территориальной обороны. Белорусская армия проверяет готовность именно региональных подразделений войск. В частности, речь идет о слаженном взаимодействии в охране особо важных объектов, борьбе с разведчиками противника и незаконными вооруженными формированиями. Маневры проходят в Пинском и Ивановском районах.

Провести такую мобилизацию в короткий срок в случае необходимости должен быть готов каждый регион Беларуси. Об этом шла речь на недавней встрече Президента по вопросам территориальной обороны. Решение о ее создании подтвердило свою целесообразность. Такие мобильные центры силы укрепляют способность страны противодействовать внешним и внутренним угрозам.

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