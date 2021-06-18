Все, что вы должны знать о телефонном мошенничестве: как получают личные данные людей и заставляют взять кредиты

Источник материала: ОНТ

В последнее время уже никого не удивляют звонки с заграничных номеров. «А, это мошенники опять», – говорят люди, нажимая сброс на телефоне. Знакомо? Все СМИ уже много раз предупреждали о киберпреступности, но люди доверяются жуликам и теряют деньги. Начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Алексей Новаш рассказал в программе «Наше утро», какие уловки используют мошенники и как сохранить свои деньги.

– Как и где мошенники получают личные данные людей?

– Люди пользуются скидочными картами в магазинах, соцсетями, заводят счета, заполняют какие-либо анкеты, вносят туда свое имя и фамилию, номер телефона, домашний адрес. Эта информация попадает в сеть и становится общедоступной. Иногда ее могут получить противоправным способом.

– Какие схемы обмана наиболее популярны?

– 90% преступления – это вишинг. Обзвоны от имени представителей различных учреждений. В первую очередь – банков. Но мошенники стараются менять тактику. Теперь они представляются сотрудниками правоохранительных органов, госорганов. При этом принцип остается прежним. Мошенники используют методы социальной инженерии. Это психологическое воздействие на сознание человека с целью получения информации для доступа к его счету.

– Как мошенники заставляют людей брать кредиты?

– Вариантов много. Самый простой, когда представляются сотрудниками службы безопасности банка, где завелся якобы недобросовестный работник, который оформляет кредиты на посторонних людей и совершает хищение этих средств. Человеку предлагают поучаствовать в его поимке и убеждают, что он оформил на него кредит и украл эти деньги. Чтобы его поймать, нужно взять еще один кредит. А сотрудники банка якобы отследят, как злоумышленник придет к этим средствам.

– Как не стать жертвой телефонных мошенников?

– Большинство таких преступлений совершается с помощью звонков. Я бы рекомендовал на них вообще не отвечать. Viber предлагает услугу отключения лишних звонков. Если вам звонит абонент, которого нет в вашей телефонной книге, вы этот звонок не услышите. Также заведите отдельную банковскую карточку. Это защитит от несанкционированных платежей. На эту карту нужно установить лимит платежей и функцию смс-оповещения о любых транзакциях.

ФОТО: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram