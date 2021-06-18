Сильные дожди в Непале: погибли не менее 11 человек, 25 пропали без вести

Источник материала: ОНТ

Сильные дожди в Непале привели к наводнениям и оползням. Сообщается о как минимум 11 погибших, без вести пропали 25 человек.

Поиски людей продолжаются. Затоплены целые кварталы. Уровень воды в некоторых районах превышает 10 метров. Полсотни строений разрушены полностью. Десятки – сильно повреждены. Ливни и оползни сразу в 26 округах. Местных жителей, оказавшихся в ловушке, спасают на вертолетах. Власти предупреждают: число жертв может увеличиться. Погода в регионе пока не спешит улучшаться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram