В России 17-летний парень убил отказавшую ему в поцелуе школьницу

Источник материала: ОНТ

В поселке Мокшан Пензенской области 17-летний россиянин обвиняется в убийстве отказавшей ему в поцелуе школьницы. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Telegram-канала Life Shot.

Согласно опубликованной информации, компания студентов и школьников в возрасте от 14 до 22 лет отдыхала в городском парке. Нагулявшись, они отправились в алкомаркет, после чего начали расходиться по домам.

17-летний парень, участвовавший в прогулке, решил проводить 14-летнюю школьницу до дома. По пути он начал приставать к ней и попытался поцеловать, на что он получил отказ. Разозлившись, парень напал на девушку, разбив ей голову и нанеся осколком стекла многочисленные порезы. Сообщается, что от полученных травм девушка скончалась.

Вскоре тело школьницы обнаружили, а вслед за этим был обнаружен и сам нападавший, прятавшийся в кустах неподалеку от места преступления.

Фото: Freepik

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