|
Белые брюки – маст-хэв лета. С чем их носить, чтобы выглядеть стильно?
Источник материала: ОНТ
Лето – подходящее время для белых вещей. А они всегда выглядят нарядно. У нас есть советы к разгару сезона.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето – подходящее время для белых вещей. А они всегда выглядят нарядно. У нас есть советы к разгару сезона. Белые брюки — отличная база. С рубашкой они будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)