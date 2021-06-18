Белые брюки – маст-хэв лета. С чем их носить, чтобы выглядеть стильно?

Источник материала: ОНТ

Лето – подходящее время для белых вещей. А они всегда выглядят нарядно. У нас есть советы к разгару сезона.



Белые брюки — отличная база. С рубашкой они будут прекрасным вариантом для офиса. Если она приталенная, заправляйте ее, тогда вы подчеркнёте талию. А если рубашка свободного силуэта или оверсайз, ее можно носить навыпуск.



Используйте белые брюки на контрасте с темным верхом. Так ваш силуэт станет выглядеть чётче, а с белой футболкой будет бледновато. Но если вам близок белый тотал лук, тогда разбавляйте его яркими аксессуарами: контрастной обувью или яркой сумкой.

ФОТО: depositphotos

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