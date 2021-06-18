Идут нескончаемым потоком: литовские пограничники задержали еще одну группу нелегалов из Беларуси









Мигрантов обнаружили в Игналинском районе, сообщается на сайте пограслужбы Литвы.





У семерых из восьми задержанных были паспорта граждан Ирака. У восьмого мужчины не было документов, но он сказал, что также является выходцем из этой страны.





Задержанные попросили убежище в Литве. Их протестируют на COVID-19. До получения результатов они будут на изоляции.





В Службе охраны литовской госграницы напомнили, что с начала года из Беларуси в Литву пытались нелегально въехать уже более 400 иностранцев. В последний месяц поток нелегальных мигрантов резко возрос. Литва была вынуждена усилить охрану госграницы.





Ранее Лукашенко в ответ на угрозы санкций против Беларуси предупредил западные страны: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить". Об этом он говорил в конце мая в парламенте.



