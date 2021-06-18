Жуткая смерть: пропавшего после ссоры с женой многодетного отца нашли мертвым в утонувшей машине

Наутро мужчина домой не вернулся, не появился и к обеду. Взволнованная супруга позвонила в милицию. Мужчина уехал, не взяв с собой сотовый телефон, поэтому невозможно было ни позвонить ему, ни установить по месту нахождения телефона, где он. Ни жена, ни родные мужчины не знали, куда он мог отправиться.





- Всё это время проводились поисковые работы. Обследовали близлежащие лесные массивы, берега рек, опросили в округе местных жителей. Рассматривались параллельно сразу несколько версий. Не исключали и возможного убийства. Информировали о разыскиваемом своих ближайших коллег из Российской Федерации, - рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.





17 июня в трех километрах от Чечерска в районе бывшей паромной переправы через реку Сож над водой показалось колесо от перевёрнутого автомобиля. Машину из воды извлекали совместными усилиями. Участвовали работники лесничества, сотрудники РОВД, в том числе и начальник Владимир Бухавцов, родственники пропавшего мужчины, волонтеры.





Сначала авто при помощи веревок перевернули и поставили его на колеса прямо в реке. Вручную авто подтащили к более пологому берегу, потом зацепили при помощи троса к трактору МТЗ. Когда машину вытащили на берег, оказалось, что это автомобиль, принадлежавший пропавшему. Внутри было его тело.





- В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая и даст окончательный ответ о причине смерти мужчины, - сообщили в УВД.





У погибшего мужчины пятеро детей, его жена сейчас в декретном отпуске.







