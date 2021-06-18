Слушание о возможной экстрадиции Кудина в Беларусь снова перенесено

Однако стало известно, что заседание снова перенесено (уже во второй раз). Новая дата – 25 июня.





«Ответ из МИДа о ситуации с правами человека в Беларуси еще не поступил, но МИД уведомил, что они запрашивают информацию из разных департаментов.





Суд приобщил обращения адвокатов от беларуских организаций о недопущении выдачи вместе с петицией от Московской Хельсинской группы», – говорится в сообщении телеграм-канала #СборнаяЗОЖ.





Ранее супруга спортсмена Татьяна рассказывала о том, что во время первого слушания судья запросила документ, без которого она не может вынести решение.





Напомним, Алексея задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа, при этом в бойца стреляли. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.





На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.





После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.



