"Чтобы предательства не было" Вот как нынче Лукашенко назначает послов

Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии.

А руководить белорусским посольством на Кубе будет нынешний Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский

Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было", -Лукашенко, назначая послов.