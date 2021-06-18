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Россия готова наращивать связи с Беларусью по созданию оружия
18.06.2021 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Россия готова наращивать совместные проекты с Беларусью по созданию оружия, об этом сообщил в пятницу генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" представит объединенную российскую экспозицию на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021, которая с 23 по 26 июня в белорусской столице.
"Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – цитирует слова Михеева, пресс-служба предприятия.
Он отметил, что "Рособоронэкспорт" повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью. В частности, предлагает республике комплексные поставки военной продукции для Вооруженных сил и других силовых структур страны.
Михеев добавил, что российская компания может синхронизировать поставки вооружения и специализированного имущества вместе с обучением специалистов.
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Объединенную экспозицию российских оружейников "Рособоронэкспорт" представит на выставке MILEX в Минске.
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