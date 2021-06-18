Россия готова наращивать связи с Беларусью по созданию оружия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Россия готова наращивать совместные проекты с Беларусью по созданию оружия, об этом сообщил в пятницу генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" представит объединенную российскую экспозицию на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2021, которая с 23 по 26 июня в белорусской столице.

"Компания готова наращивать реализацию совместных проектов с белорусской стороной в области производства военной техники, расширять области взаимодействия за счет индустриально-технологического сотрудничества", – цитирует слова Михеева, пресс-служба предприятия.

Он отметил, что "Рособоронэкспорт" повышает уровень военно-технического сотрудничества с Беларусью. В частности, предлагает республике комплексные поставки военной продукции для Вооруженных сил и других силовых структур страны.

Михеев добавил, что российская компания может синхронизировать поставки вооружения и специализированного имущества вместе с обучением специалистов.

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