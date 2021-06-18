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Лавров надеется на скорое разрешение ситуации с Сапегой и Дудниковым
Источник материала: АФН
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на скорое разрешение ситуации с арестованными в Беларуси гражданами РФ Софией Сапегой и Егором Дудниковым.
"Будем надеяться, что эта ситуация будет вскоре разрешена", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РБ Владимиром Макеем.
"Владимир Владимирович Макей проинформировал о ситуации с задержанными в Белоруссии российскими гражданами, имею в виду Софью Сапегу, Егора Дудникова. Посольство России в Минске держит этот вопрос на особом контроле", - отметил глава МИД РФ.
Лавров отметил помощь, которую оказывает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а именно оплату услуг адвокатов, передает ТАСС.
"Проблем с консульским доступом не имеется", - уточнил он.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на скорое разрешение ситуации с арестованными в Беларуси гражданами РФ Софией Сапегой и Егором Дудниковым.
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