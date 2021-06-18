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Лукашенко устроил большую кадровую пятницу
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко 18 июня устроил большой кадровый день.
Как сообщает пресс-служба, он назначил:
Дмитрия Баско — первым зампредом КГК;
Андрея Лобовича — зампредом КГК;
Андрея Ковальчука — зампредом ГТК.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Валерия Ребковца — главой Пинского горисполкома;
Валентина Зайчука — первым зампредом Брестского облисполкома;
Сергея Карпенко — главой Барановичского райисполкома;
Николая Орлова — главой Витебского горисполкома;
Андрея Санько — главой Мостовского райисполкома;
Михаила Гулого — главой Горецкого райисполкома;
Галину Слабодникову — главой Кировского райисполкома;
Романа Мельника — главой Администрации Ленинского района Минска;
Сергея Литоша — гендиректором РУП «Белфармация»;
Дмитрия Емельянова — генконсулом в Чунцине (КНР);
Татьяну Шедко — начальником Секретариата Совета Республики;
Сергея Новодворского — главным инженером Белорусской железной дороги;
Олега Шуляковского — Брестского облисполкома;
Александра Астрейко — членом Миноблисполкома;
Татьяну Астрейко — членом Мингорисполкома;
Романа Бондарука — членом Мингорисполкома.
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Александр Лукашенко 18 июня устроил большой кадровый день.
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