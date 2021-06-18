ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко устроил большую кадровую пятницу

18.06.2021 13:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 18 июня устроил большой кадровый день.

Лукашенко устроил большую кадровую пятницу

Как сообщает пресс-служба, он назначил:

Дмитрия Баско — первым зампредом КГК;

Андрея Лобовича — зампредом КГК;

Андрея Ковальчука — зампредом ГТК.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Валерия Ребковца — главой Пинского горисполкома;

Валентина Зайчука — первым зампредом Брестского облисполкома;

Сергея Карпенко — главой Барановичского райисполкома;

Николая Орлова — главой Витебского горисполкома;

Андрея Санько — главой Мостовского райисполкома;

Михаила Гулого — главой Горецкого райисполкома;

Галину Слабодникову — главой Кировского райисполкома;

Романа Мельника — главой Администрации Ленинского района Минска;

Сергея Литоша — гендиректором РУП «Белфармация»;

Дмитрия Емельянова — генконсулом в Чунцине (КНР);

Татьяну Шедко — начальником Секретариата Совета Республики;

Сергея Новодворского — главным инженером Белорусской железной дороги;

Олега Шуляковского — Брестского облисполкома;

Александра Астрейко — членом Миноблисполкома;

Татьяну Астрейко — членом Мингорисполкома;

Романа Бондарука — членом Мингорисполкома.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 18 июня устроил большой кадровый день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей запретил иностранным СМИ в Беларуси нанимать на работу местных граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by