Ялта тонет в потоках воды – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сильные дожди продолжаются в пятницу на полуострове Крым. Стихийное бедствие привело к тяжелой ситуации в Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории. Подтопления, вызванные разливами, привели к тому, что глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба.

Первая помощь и размещение в гостиницах

"В настоящее время перекрыт въезд в Ялту, поскольку сейчас неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей, слава богу, нет жертв. Прошу максимально всех оставаться дома", – обратилась к жителям Ялты Павленко.

По ее словам, подтопление наблюдается в центре Ялты и у русел рек. Она обратилась с просьбой ко всем руководителям предприятий в городе отправить людей по домам.

В Ялте уже развернули три пункта обогрева, куда направляют эвакуированных людей. Сейчас гражданам там оказывают первую помощь. Идет экстренное расселение людей по гостиницам и пансионатам южного берега Крыма.

Моряки помогут

Ранее Павленко сообщила, что обратилась к командующему Черноморским флотом адмиралу Игорю Осипову за помощью городу техникой и людьми после ливней, которые привели к выходу из русел рек и подтоплению территорий.

"Формируются мобильные подразделения Черноморского флота для оказания помощи в городском округе Ялты", – сообщили в пресс-службе флота.

В настоящее время состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости.

Дополнительно в Ялту отправляется аэромобильная группировка главного управления МЧС по Крыму – 37 человек, 8 мотопомп и шесть единиц техники.

Комфортная погода восстановится

По данным гидрометцентра в Крыму за ночь с четверга на пятницу на Ай-Петри выпало 187 миллиметров осадков. Это две месячные нормы (месячная норма – 72 миллиметра), в Ялте – 87 (норма – 42 миллиметра).

В городе в результате сильных дождей из берегов вышли реки Водопадная и Дерекойка, затоплены многие улицы, переходы, в центре не работает общественный транспорт.

Мощный циклон покинет Крым к вечеру пятницы, на смену ему придет более слабый, комфортная погода восстановится с понедельника.