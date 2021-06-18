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Алена Делона не узнать / фото instagram.com/parismatch_magazine

"Ого, как он постарел", "Это не Делон".





Алена Делона не узнать / фото instagram.com/parismatch_magazine





А таким красавцем его больше всего запомнили зрители

Кто такой Ален Делон, чем он известен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Секс-символ кино Ален Делон шокировал изменениями во внешности Читатели глянца в комментариях к посту активно обсуждают изменения во внешности артиста.

Фото обложки глянца 16 июня опубликовано на странице издания в Instagram.В кадре бывший секс-символ кино появился в джинсах, рубашке и пиджаке. На шее артиста завязан шарф. Кроме того, издание разместило фрагмент интервью с Делоном, в котором говорится, что это первое появление актера в СМИ после перенесенного инсульта.В комментариях под снимком с Делоном - жаркие обсуждения изменений во внешности актера:Ален Делон - французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х - 1980-х годов.Наибольшую известность получил после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Черный тюльпан» (1964), номинирован на «Золотой глобус» как «самый многообещающий новичок среди мужчин». Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984).