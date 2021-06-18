Бабарико заявил о риске румынского сценария смены власти в Беларуси

Источник материала: UDF



Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Россия иногда исходит из философии, что если уже навыдавали денег, то отказываться от поддержки — это потерять. Но это принцип сумасшедшего дома, чем дольше ты выдаешь, тем еще более жалко потерять, от этого нужно отходить», — считает он.

«Либо мы видим управляемую историю, которая удовлетворяет Россию с точки зрения контроля и предсказуемости, либо мы видим серьезное углубление интеграции».

«По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — говорил он.

«Они поняли одну вещь — нынешних белорусов на избирательные участки привести они никогда не захотят ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от повода. Легально собрать белорусов и дать им высказаться — для властей это приговор. Поэтому они отменили местные выборы, поэтому большой веры в то, что до 2025-го будут какие-либо выборы или референдумы, у меня нет. Опыт августа 2020-го оказался для властей большим и болезненным, любой первый после этого приход к избирательному участку будет для них необратимым», — считает он.

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