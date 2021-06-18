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Идут нескончаемым потоком: литовские пограничники задержали еще одну группу нелегалов из Беларуси
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Мигрантов обнаружили в Игналинском районе, сообщается на сайте пограслужбы Литвы.
У семерых из восьми задержанных были паспорта граждан Ирака. У восьмого мужчины не было документов, но он сказал, что также является выходцем из этой страны.
Задержанные попросили убежище в Литве. Их протестируют на COVID-19. До получения результатов они будут на изоляции.
В Службе охраны литовской госграницы напомнили, что с начала года из Беларуси в Литву пытались нелегально въехать уже более 400 иностранцев. В последний месяц поток нелегальных мигрантов резко возрос. Литва была вынуждена усилить охрану госграницы.
Ранее Лукашенко в ответ на угрозы санкций против Беларуси предупредил западные страны: "Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить". Об этом он говорил в конце мая в парламенте.
В Минск тем временем стали прилетать самолеты из Ирака с организованными группами преимущественно мужчин. Их встречают представители турфирм, но от комментариев при этом отказываются. Не хотят говорить с журналистами ни встречающие, ни гости, передает
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Мигрантов обнаружили в Игналинском районе.
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