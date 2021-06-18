Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

banki24.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Долги сельского хозяйства Беларуси перешагнули рекордную отметку Предыдущий рекорд продержался всего один месяц.

На 1 мая суммарные долги флагманов сельского хозяйства составили 15,881 млрд BYN. Это набольшее значение задолженности за весь период измерений по принятой в стране методике. Предыдущий максимум отмечался 1 апреля и был равен 15,384 млрд BYN.С начала 2021 года сумма обязательств сельхозников выросла на 6,5%. Это больше, чем за весь 2020 год, когда долги аграриев увеличились на 5,4%. В 2019 году долги поднимались на 9,2%, в 2018-м — на 6,8%, в 2017-м — на 3,3%, в 2016-м — на 4,7%. Всего за прошлую пятилетку долги выросли на 32,9%.Для обязательств сельского хозяйства характерна высокая доля проблемного долга. Если в среднем по реальному сектору доля просрочки на 1 мая составила 6,3%, то по сельскому хозяйству — 18,3%, то есть почти втрое выше. Без малого каждый пятый рубль, одолженный сельскому хозяйству, имеет пропущенные сроки возврата.В пересчете на деньги объем проблемной задолженности аграриев достиг 2,913 млрд BYN. С начала 2021-го он увеличился на 3,2%, хотя в 2019—2020 гг. сельчанам как-то удавалось сократить «мусорные» обязательства.Суммарная задолженность состоит из обязательств по кредитам и займам, а также из кредиторки. На 1 мая размер кредитов и займов сельхозников составил 6,381 млрд BYN. С начала года долг вырос на 3,6%.Кредиторка флагманов сельского хозяйства значительно выше — 9,500 млрд BYN на 1 мая. На эту отчетную дату был обновлен максимум по размерам кредиторки за все время замеров. Предыдущий рекорд держался с 1 июля 2020 года, когда достиг 9,055 млрд BYN. С начала 2021 года кредиторка аграриев выросла на 8,6%.Для сравнения: за весь 2020 год кредиторка увеличилась на 3%, за 2019-й — на 12,7%, за 2018-й — на 12,3%, за 2017-й — на 2,1%, за 2016-й — на 14,5%. Для кредиторки сельского хозяйства характерна высокая доля проблемных долгов. На 1 мая 2021-го она составила 26,6% против 11,8% по всем флагманам реального сектора.Иными словами, более четверти кредиторки имеет пропущенные сроки уплаты. Рентабельность продаж по крупным и средним предприятиям сельского хозяйства в 2021-м (4 месяца) составила 5,4%. Этот индикатор сократился по сравнению с 2020-м (годом ранее было 5,6%).Медианная рентабельность в отрасли ощутимо ниже. Это видно по распределению компаний по данному показателю: по итогам 4 месяцев 31,1% флагманов несли убытки от продажи продукции, а еще 32,8% демонстрировали рентабельность от 0% до 5%.Только 0,6% флагманов сельского хозяйства имели рентабельность от 30% и выше.