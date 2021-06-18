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Главы МИД России и Беларуси провели переговоры в Москве

18.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия заинтересованы в укреплении сотрудничества не только в двустороннем формате, но и в рамках интеграционных объединений, в частности, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Об этом шла речь на встрече глав МИД двух стран, передает «МИР 24».

«Вчера и сегодня мы провели очень подробные переговоры по всему комплексу наших отношений. Подчеркнули, что нацелены на решение задач, которые поставлены президентами наших стран», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наши встречи традиционно проходят в дружественной, конструктивной атмосфере. Вчера и сегодня, хочу это подтвердить, были насыщенные переговоры», – отметил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Сергей Лавров также отметил, что объемы транспортных перевозок между двумя странами будут восстанавливаться по мере нормализации эпидемической ситуации.



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Страны намерены укреплять двусторонние отношения и сотрудничество в рамках объединений.
 
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