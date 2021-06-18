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Награды героям: в Беларуси чествуют медицинских работников

18.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За преданность профессии и любовь к пациентам. В преддверии профессионального праздника в Беларуси чествуют медиков. Сотни человек – хирурги, онкологи, стоматологи, инфекционисты – получили награды и побывали во Дворце Независимости. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала о лучших в своем деле.



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В преддверии профессионального праздника в республике наградили лучших в своем деле.
 
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