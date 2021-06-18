Евро обвалился ниже 3 рублей

Курс доллара снизился всего на 0,0054 BYN до 2,5153 BYN/USD и оставил максимум за 9 дней.





Евро обвалился ещё на 0,0161 BYN до 2,9964 BYN/EUR и с минимума за 8 месяцев грохнулся на минимум за 10 месяцев. Сегодня курс евро впервые с 21 августа опустился ниже уровня 3,00 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0094 BYN до 3,4850 BYN/100 RUB до максимума за три месяца.





Итоги недели 14-18 июня 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль за текущую неделю значительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но укрепился к евро:





курс доллара +0,0343 BYN (+1,38%);

курс евро −0,0268 BYN (−0,89%);

курс российского рубля +0,0221 BYN (+0,64%);





Московская биржа

Банк России принял решение понизить официальный курс доллара на завтра на 28 копеек до 72,2216 российских рублей.





Официальный курс евро обвалился ещё на 71 копейку до 85,9943 российских рублей до минимума за 10(!) месяцев.