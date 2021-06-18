ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро обвалился ниже 3 рублей

18.06.2021 14:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский рубль подорожал четвёртый раз подряд и завершил неделю на максимуме за три месяца, но валютная корзина подешевела на 0,03% благодаря серьезному ослаблению евро и небольшому падению доллара.

Курс доллара снизился всего на 0,0054 BYN до 2,5153 BYN/USD и оставил максимум за 9 дней.

Евро обвалился ещё на 0,0161 BYN до 2,9964 BYN/EUR и с минимума за 8 месяцев грохнулся на минимум за 10 месяцев. Сегодня курс евро впервые с 21 августа опустился ниже уровня 3,00 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0094 BYN до 3,4850 BYN/100 RUB до максимума за три месяца.

Итоги недели 14-18 июня 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль за текущую неделю значительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но укрепился к евро:

курс доллара +0,0343 BYN (+1,38%);
курс евро −0,0268 BYN (−0,89%);
курс российского рубля +0,0221 BYN (+0,64%);

Московская биржа

Банк России принял решение понизить официальный курс доллара на завтра на 28 копеек до 72,2216 российских рублей. 

Официальный курс евро обвалился ещё на 71 копейку до 85,9943 российских рублей до минимума за 10(!) месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль подорожал четвёртый раз подряд и завершил неделю на максимуме за три месяца, но валютная корзина подешевела на 0,03% благодаря серьезному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ялта тонет в потоках воды – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by