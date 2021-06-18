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У Лукашенко - большая кадровая пятница

18.06.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко 18 июня "ператрахивал" кадры

Как сообщает его пресс-служба, он назначил:

Дмитрия Баско — первым зампредом КГК;

Андрея Лобовича — зампредом КГК;

Андрея Ковальчука — зампредом ГТК.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Валерия Ребковца — главой Пинского горисполкома;

Валентина Зайчука — первым зампредом Брестского облисполкома;

Сергея Карпенко — главой Барановичского райисполкома;

Николая Орлова — главой Витебского горисполкома;

Андрея Санько — главой Мостовского райисполкома;

Михаила Гулого — главой Горецкого райисполкома;

Галину Слабодникову — главой Кировского райисполкома;

Романа Мельника — главой Администрации Ленинского района Минска;

Сергея Литоша — гендиректором РУП «Белфармация»;

Дмитрия Емельянова — генконсулом в Чунцине (КНР);

Татьяну Шедко — начальником Секретариата Совета Республики;

Сергея Новодворского — главным инженером Белорусской железной дороги;

Олега Шуляковского — Брестского облисполкома;

Александра Астрейко — членом Миноблисполкома;

Татьяну Астрейко — членом Мингорисполкома;

Романа Бондарука — членом Мингорисполкома.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко 18 июня "ператрахивал" кадры
 
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