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Фотофакт. Вышел с «суток» монтажер видеоблога «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

18.06.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После 15 суток административного ареста вышел на свободу Ярослав Писаренко — монтажер видеоблога «ЧестнОК».

Фотофакт. Вышел с «суток» монтажер видеоблога «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

Писаренко и автор проекта «ЧестнОК», журналист спортивного портала «Трибуна» и футболист клуба «Крумкачы» Александр Ивулин были задержаны 3 июня.

На следующий день суд Фрунзенского района осудил обоих по ст. 24.23 КоАП якобы за бело-красно-белый флаг в окне квартиры, где они проживают.

Писаренко был арестован на 15 суток, Ивулин — на 30 суток.

Фотофакт. Вышел с «суток» монтажер видеоблога «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

Фотофакт. Вышел с «суток» монтажер видеоблога «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

Фотофакт. Вышел с «суток» монтажер видеоблога «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

Фотофакт. Вышел с «суток» монтажер видеоблога «ЧестнОК» Ярослав Писаренко

 

 

 

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После 15 суток административного ареста вышел на свободу Ярослав Писаренко — монтажер видеоблога «ЧестнОК».
 
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