Суд оштрафовал Hrodna.life на 14 500 рублей за фото с логотипом «экстремистского» телеграм-канала

Портал Hrodna.life оштрафован на 500 базовых величин (14 500 рублей) за размещение фотографии с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским. Такое решение вынес суд Ленинского района Гродно 18 июня.





Ранее по этому же случаю оштрафовали на 725 рублей редактора проектов портала Ирину Новик. Таким образом, всего за размещение данной фотографии нужно заплатить 15 225 рублей.

Дело рассматривала судья Анна Леусик. Портал Hrodna.life обвинили в размещении 24 мая фотографии самолета с логотипом «экстремистского» телеграм-канала в статье о посадке лайнера Ryanair в Минске (ч. 2 ст. 19.11 КоАП)

Как пояснил милиционер Ленинского РОВД Гродно Андрей Пигульский, который выступал уже в качестве свидетеля, он обнаружил «экстремистское» фото. Гродненские милиционеры проверяют сайты на наличие «экстремизма» почти каждый день. Пигульский не смог назвать список сайтов, он привел в пример только Hrodna.life и Newgrodno.

Главный редактор Hrodna.life Алексей Шота явился в суд как представитель юридического лица. Он пояснил, что заметил фотографию на сайте через 5 часов после публикации и сразу удалил ее.

Шоту и Новик ранее задерживали по этому случаю. Шоту в тот же день отпустили, Новик почти три дня продержали в гродненской тюрьме и оштрафовали.

В этом году Hrodna.life уже второй раз судят по аналогичному обвинению. Предыдущий штраф составлял 400 базовых величин.

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