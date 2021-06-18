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Тренеру Яковлеву, которого задержали во время встречи из СИЗО журналиста Руто, вынесли приговор

18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В день, когда его задержали, он собирался провести открытую тренировку в Новой Боровой.

Напомним, главного тренера гандбольного «Витязя» и активиста SOS_BY Константина Яковлева задержали 16 июня на обратном пути в Минск из Барановичей, где он встречал освобожденного журналиста Дмитрия Руто. Машину, на которой ехали также другие спортсмены, коллеги и знакомые журналиста, остановили по дороге. Правоохранительные органы заинтересовал только Яковлев.

Как стало известно Правозащитному центру Вясна, сегодня суд присудил Яковлеву 15 суток ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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В день, когда его задержали, он собирался провести открытую тренировку в Новой Боровой.
 
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