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Тренеру Яковлеву, которого задержали во время встречи из СИЗО журналиста Руто, вынесли приговор
18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В день, когда его задержали, он собирался провести открытую тренировку в Новой Боровой.
Напомним, главного тренера гандбольного «Витязя» и активиста SOS_BY Константина Яковлева
Как стало известно Правозащитному центру
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В день, когда его задержали, он собирался провести открытую тренировку в Новой Боровой.
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