Тренеру Яковлеву, которого задержали во время встречи из СИЗО журналиста Руто, вынесли приговор

Источник материала: Салiдарнасць

В день, когда его задержали, он собирался провести открытую тренировку в Новой Боровой.

Напомним, главного тренера гандбольного «Витязя» и активиста SOS_BY Константина Яковлева задержали 16 июня на обратном пути в Минск из Барановичей, где он встречал освобожденного журналиста Дмитрия Руто. Машину, на которой ехали также другие спортсмены, коллеги и знакомые журналиста, остановили по дороге. Правоохранительные органы заинтересовал только Яковлев.

Как стало известно Правозащитному центру Вясна , сегодня суд присудил Яковлеву 15 суток ареста.