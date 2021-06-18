Класковский: «Ситуация такая, что антиутопия Оруэлла блекнет»

Источник материала: Салiдарнасць

Бумеранг, который может прилететь властям вследствие разгрома профессиональных СМИ.





— Я думаю, что за обращением в суд, чтобы признать экстремистскими материалы портала TUT.BY, стоит несколько целей властей, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский. — Во-первых, они хотят полностью уничтожить TUT.BY, включая весь контент, в том числе и в соцсетях.

Во-вторых, под ударом автоматически оказываются все, кто в той или иной форме использовали контент портала, потому что все они могут попасть под «распространение экстремистской продукции», в том случае, если суд примет такое решение 24 июня. Это очень вероятно, потому что мы знаем, как у нас работает судебный конвейер в таких случаях.

И, в-третьих, это такая матрица для разгрома других СМИ. Для этого теперь можно использовать абсолютно резиновые формулировки законов типа «ущерб национальной безопасности».

Под экстремизм подгоняют то, что в материалах дается «негативная оценка деятельности Александра Лукашенко». Но даже нынешняя Конституция предусматривает свободу мнений и их выражений! А это подразумевает и критику любых чиновников, вплоть до самого высокого ранга.

По словам собеседника, возможность любое СМИ, где есть критические материалы и субъективные мнения, уличить в экстремизме, позволит властям попытаться тотально зачистить все неугодные ресурсы.

— Такая ситуация, что антиутопия Оруэлла блекнет. У него шла речь о переписывании истории, а здесь, как отметили представители TUT.BY, о том, чтобы вообще вырубить 20-летний кусок истории, который зафиксирован в материалах портала. Ведь это была летопись страны, со всеми позитивными и негативными явлениями.

Белорусские власти перешли все те «красные линии», которые еще год назад, казалось, они не могут перейти. Раньше комментаторы и эксперты говорили, все-таки у нас не Северная Корея, у нас невозможны такие жесткие меры по ограничению распространения информации. Теперь мы видим, что белорусские власти успешно движутся в направлении Северной Кореи.

Они показывают не только в информационной, но и в других сферах, что грубая сила, брутальные методы и в XXI столетии могут оказаться достаточно эффективными. Они считают, что против лома нет приема, — рассуждает политический обозреватель.

Вместе с тем, он уверен, что тотальной зачистки информационного поля не получится, а ее попытки могут привести к совершенно противоположному результату.

— Нужно отметить, что белорусские власти показали, что, если они переходят «красные линии», то они могут на какое-то время добиваться успеха. Но в данном случае прогресс технологий обгоняет возможности цензуры, любой грубый инструмент отстает от изобретательности тех людей, которым нужна информация и которые ее распространяют.

Можно объявлять все новые Телеграм-каналы и СМИ экстремистскими, но на их месте будут возникать другие, с другими названиями. Я думаю, что власти поставили перед собой неблагодарную и нереализуемую задачу, потому что даже в советское время, когда не было интернета, люди слушали «Голоса», работало сарафанное радио.

Разгром профессиональных СМИ может привести к тому, что аудитория уйдет в Телеграм-каналы, где более резкая риторика, а информация не всегда верифицируется. Будут распространяться слухи, когда многие вещи гипертрофируются и подаются в искаженном виде. В итоге власти получат такой негативный эффект, который будет бумерангом бить по ним самим.

И потом, есть зарубежье. Сервер в Беларуси легко заглушить. Но если разместить его за границей… Даже в Китае и в Иране при желании можно получать свободную информацию из-за границы.

Просто этими своими действиями власти будут радикализировать своих противников, повышать их техническую грамотность по части обхождения всяких барьеров. Смогут ли они выиграть в такой ситуации?

Я уже не говорю про одиозный имидж, как внутри страны, так и на международной арене. Потому что, когда громят TUT.BY, затрагивают интересы не только политических противников, но и такой индифферентной публики, которая просто ходила туда из-за почты, афиши, курсов валют. Этих людей ситуация заставит задуматься и сделать выводы, — заключил собеседник.