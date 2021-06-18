Латвийский политик сделал прогноз о ближайшем будущем для Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Цветные революции дешевле и эффективнее, чем строительство авианосцев, а потому Беларуси стоит ждать новых провокаций, рассказал латвийский политик и общественный деятель Руслан Панкратов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

По словам спикера, ни ЕС, ни тем более США никогда не откажутся от своих целей, а завуалированная экономическая война сегодня перешла в открытую фазу.

"Сейчас это введение новых санкций после случая с Протасевичем. И если бы его не было, то его стоило бы выдумать. Всем очевидно, что это надуманный предлог для того, чтобы начать обрушивать экономику Беларуси", – рассказал эксперт.

Панкратов считает, что у эпизода с посадкой самолета Ryanair в Национальном аэропорту Минск было несколько "дежурных" вариантов развития событий. В любом сработавшем варианте виновниками стали бы белорусские власти.

"Был звонок, что самолет заминирован. Не случилась бы посадка в Минске, стали бы обвинять: смотрите, какой тиран Лукашенко, который в случае опасности не сделал того, что нужно делать в такой ситуации по международным требованиям", – отметил Панкратов.

Европейский политик подчеркнул, что цветные революции дешевле и эффективнее строительства авианосцев. А потому, по его мнению, стоит ждать новых, даже самых неожиданных провокаций.

"Задача Беларуси и России, конечно, когда мы знаем, как они действуют, нивелировать угрозы, чтобы этот процесс стал настолько дорогим, чтобы в конце концов он не стал выгодным в том числе", – резюмировал Панкратов.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега .

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, 16 июня ЕС согласовал новый пакет санкций против Беларуси . Он затронет семь белорусских компаний и 78 физических лиц. Планируется, что ограничения начнут действовать с 21 июня.