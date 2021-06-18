Давы ему мало: Киркоров сходил в гости к тиктокерам и разозлил фанатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Филипп Киркоров сходил в гости к звездам TikTok и ошарашил своих фанатов: поклонники не оценили поступок "молодящегося" артиста.

54-летний Киркоров вернулся из отпуска в Дубаи и сразу же поехал в TikTok-дом, где познакомился с восходящими звездами популярной соцсети. Компанию ему составили собственные дети, а также украинская поп-звезда Maruv.

В своем Insta-блоге Киркоров показал снимки и видеоролики из веселой поездки к тиктокерам, но поклонники не оценили воодушевления "короля шоу-бизнеса".

Киркоров с восторгом рассказал, что его встретил его "двойник" - человек в ростовой кукле-копии артиста.

"Ого, вашу маму и тут, и там показывают", - радостно заметил экс-супруг примадонны и получил дозу критики фолловеров.

"Филя, хватит молодиться"; "Слишком стар для этого"; "Шапито встречает своих"; "Кто знает, что с ним происходит?"; "Давы ему мало"; "Мне стыдно за Киркорова"; "Дом 2, ТикТок, что дальше"; "Весь седой, а все туда же", - прокомментировали подписчики.

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