Уралов: Беларусь уязвима на западном рынке, и теперь капкан захлопывается

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Беларусь остается единственной неподконтрольной точкой перемещения грузов между Европой и Азией, заявил политический эксперт Семен Уралов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

По словам Семена Уралова, санкции против Беларуси – это составляющая мощной экономической войны, которая развязана в том числе и против России. Нынешнее беспрецедентное экономическое и политическое давление во многом связано с решением президентов Беларуси и России углублять союзную интеграцию.

"В давлении есть два аспекта: это политический – продолжение неудавшегося мятежа прошлого года. И аспект политэкономический, который связан с тем, что Беларусь остается такой последней точкой входа в Европейский союз не только для России, но в том числе еще и для Китая", – рассказал Уралов.

События в стране в 2020 году, по мнению Уралова, были хорошо спланированы и организованы для того, чтобы перейти к еще более жестким экономическим мерам. Только в июне нынешнего года США ввели санкции в отношении девяти белорусских предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, а ЕС согласовал четвертый по счету пакет санкций, который может быть введен в действие уже 21 июня.

"С моей точки зрения, если не было бы прошлогодних событий, было бы что-то другое. Чем воспользовались наши западноевропейские "братья"? Они дождались, когда Беларусь перенастроила свой экспорт по схеме 30-30-30. То есть стала уязвима от западных рынков, и теперь, в общем-то, капкан захлопывается", – пояснил Уралов.

Экономическая формула 30-30-30 подразумевает равномерное распределение экспорта: треть товаров и услуг поставляется в страны ЕАЭС, еще треть — в страны Евросоюза и столько же – в государства-партнеры на других континентах, так называемой дальней дуги. Выход из кризиса эксперт видит в углублении интеграции с Россией, создании единого рынка товаров и услуг. Причем именно внутренний рынок должен быть приоритетом для национального капитала.

"Не нужно дублировать производства, нужно распределять какие-то квоты, должно быть участие в совместных программах импортозамещения. А самое главное – выходить на рынки третьих стран, где наши капиталы уже могут быть союзными", – резюмировал Уралов.