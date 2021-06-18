Прейгерман оценил перспективы: что изменится после встречи Путина и Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

Совершенно очевидно, что само по себе это мероприятие "не могло родить никакую сверхгору", говорит собеседник радио Sputnik. Единственная цель, которая могла быть достигнута, это установить какой-то взаимоуважительный контакт, вернуть послов и начать разговор о том, как жить в условиях, когда по большинству принципиальных вопросов Россия и США не соглашаются, отмечает гость радиостудии.

"Будучи серьезными игроками на международной арене, в том числе, вооруженными самыми крупными в мире ядерными арсеналами, Россия и США понимают, что если нет разговора, то все начинает складываться в такой нехороший паззл эскалации, рождаются кризисы, и потом все держатся за голову и не знают, что с этими кризисами делать", ― рассуждает собеседник.

Кризисы часто ставят страны или мир в целом на грань катастрофы, поэтому макрозадачей саммита было начать разговор о том, как играть хоть по каким-то правилам, которые исключат такое нежелательное для всех развитие событий, говорит эксперт.

"Это максимум из того, что можно было получить, а о чем договорились и насколько долгосрочно и устойчиво, еще посмотрим. Но эта "договоренность договариваться" может приобрести какие-то очертания", ― полагает Прейгерман.

"Белорусский вопрос"

"Тут не только нет единой позиции, мне вообще непонятен весь это медийный и сетевой шум и ажиотаж вокруг этой темы, нет вообще повестки для разговора по Беларуси. Во-первых, это просто разного калибра темы для России и США", ― отмечает собеседник.

Для России это одна из первичных тем с точки зрения национальных интересов, национальной безопасности, стратегической повестки, а для США это третья-десятая тема, которую нельзя не поднять риторически, потому что того хочет общество, и есть некое давление каких-то медийно-экспертных кругов, рассуждает Прейгерман.

"Но как часто бывает, когда это третичная тема для такого игрока, как США, и когда это поднятие темы делается для галочки, это только подчеркивает эту печальность, когда мы сами не можем решить каике-то вопросы, а начинаем сразу бежать к каким-то большим дядям, причем с обеих сторон. В этом и печаль – когда мы сами не договорились и не осознали собственные интересы", ― говорит Прейгерман.

Полную версию программы "Горизонт событий" с участием директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана смотрите на Sputnik Беларусь.

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