Это хит: дети Галкина зачитали рэп в день рождения папы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Маленькие наследники Максима Галкина приятно удивили шоумена и поклонников: близнецы подготовили музыкальное поздравление в честь дня рождения папы.

18 июня телезвезда и муж Аллы Пугачевой отметили свой юбилей. Поклонники и коллеги по цеху поздравили ведущего, но самое оригинальное поздравление подготовили его дети – Гарри и Лиза.

Дети Галкина исполнили зажигательный номер в честь звездного отца: малыши зачитали речитатив и сразили всех поклонников звездной четы.

Трогательное и забавное видео появилось в Instagram Галкина: на ролике близнецы поздравляют папу, после чего к ним выбегает Пугачева.

"С днем рождения, пап! В этот день ты родился. Ты, конечно, возмужал и конечно изменился", – хором зачитали малыши, а после добавили, что артист стал взрослым и умным, верным, сильным и поблагодарили его за радость быть его наследниками.

Галкин не смог сдержать своих чувств и сразу же бросился обнимать детей и жену.

"Это хит"; "Боже, прекрасная семья. Поздравляем, Макс"; "Ваши дети – гордость"; "Какая прелесть, с днем рождения"; "Браво звездам рэпа", – прокомментировали в

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