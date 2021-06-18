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Светлана Тихановская. Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановскую пригласили выступить перед главами МИД стран ЕС Перед принятием окончательного решения.

Ее пригласили выступить перед министрами иностранных дел стран ЕС в понедельник, сообщает ее советник.Напомним, в тот же день, Евросоюз объявит о новых санкциях против режима Александра Лукашенко.Кроме того,должна встретиться с руководителями Бельгии и Люксембурга.