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Главой администрации Ленинского района Минска стал милиционер из «черного списка»

18.06.2021 15:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Главой администрации Ленинского района Минска стал милиционер из «черного списка»
Кадр из видео
Ранее он утверждал, что в протестах участвует максимум 40 тысяч человек.

Обычно руководителями районной вертикали назначают чиновников, строителей, специалистов ЖКХ, но вот пришла очередь и силовиков.

Новым главой администрации Ленинского района Минска стал полковник Роман Мельник, который до этого был начальником управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. На своей последней должности Мельник пробыл более десяти лет.

После выборов Роман Мельник встречался со студентами БГУИРа. Там он зачитывал молодежи выдержки из закона о массовых мероприятиях. В частности, Мельник сказал, что в протестах лета-осени участвовало максимум 40 тысяч человек. После этого многие студенты встали со своих мест и ушли.

Мельник включен в список чиновников, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза.
 
Теги: Минск
 
 
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Обычно руководителями районной вертикали назначают чиновников.
 
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