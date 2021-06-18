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«Очень странная поза»: Бузову жестко раскритиковали в сети за «вываленные» ягодицы

18.06.2021 15:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Очень странная поза»: Бузову жестко раскритиковали в сети за «вываленные» ягодицы
Бузову раскритиковали в сети / instagram.com/buzova86
Российская певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый снимок.

В кадре она предстала в черном раздельном купальнике. При этом она повернулась к камере спиной и тем самым засветила ягодицы.

«Многие хотят видеть, как ты сдаёшься. Разочаруй их», - подписала фото Ольга Бузова.


Поклонникам такой снимок не понравился. Они жестко «разнесли» ее в сети, не подбирая слов.

«Ольга, блин, но сексуальность - это прям совсем не ваше. Как бы вы ни старались закатить глаза, сделать томный взгляд, раскрыть рот, высунуть язык, потрясти волосами, согнуться и изогнуться, но не получается у вас это сделать красиво», «Очень странная поза, похожа на выпившую Волочкову», «Остановите ее», - пишут пользователи сети в комментариях под фото.


«Очень странная поза»: Бузову жестко раскритиковали в сети за «вываленные» ягодицы

Бузову раскритиковали в сети / instagram.com/buzova86
 
 
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