Источник материала: Свабода

Анджэй Пачобут быў аўтарам карэспандэнцый для польскіх СМІ зь Беларусі ў жніўні — сьнежні 2020 года.

Паводле Таварыства польскіх журналістаў, прэмія беларускаму палітвязьню Анджэю Пачобуту надалі за «журналісцкі прафэсіяналізм у прадстаўленьні крынічнай інфармацыі з Беларусі, за мужнасьць працаваць ва ўмовах надзвычайнай небясьпекі, ціску і шантажу супраць сям’і».

Анджэя Пачобута неаднаразова арыштоўвалі і каралі за крытыку рэжыму Лукашэнкі. З сакавіка гэтага году ён за кратамі, цяпер хварэе на каранавірус і не мае патрэбнай мэдыцынскай дапамогі.

Ад імя Анджэя Пачобута, які ўтрымліваецца ў Беларусі з 25 сакавіка 2121 года, узнагароду ўзяла дырэктар тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэўска-Гузы.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);