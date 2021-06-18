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А потом будут жечь на площади? Минобр требует изъять из библиотек "неправильные" книги
Источник материала: Партизан
Министерство образования рассылает в белорусские школы письмо с просьбой исключить из библиотек книги издательства "Харвест" (в письме название написано с ошибкой – «Харвет») о военной истории Беларуси
Как сообщили @belsat читатели, в книгах издательства нашли "антигосударственную пропаганду".
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Министерство образования рассылает в белорусские школы письмо с просьбой исключить из библиотек книги издательства "Харвест" (в письме название написано с...
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