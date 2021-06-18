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А потом будут жечь на площади? Минобр требует изъять из библиотек "неправильные" книги

18.06.2021 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство образования рассылает в белорусские школы письмо с просьбой исключить из библиотек книги издательства "Харвест" (в письме название написано с ошибкой – «Харвет») о военной истории Беларуси

Как сообщили @belsat читатели, в книгах издательства нашли "антигосударственную пропаганду".
 
 
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Министерство образования рассылает в белорусские школы письмо с просьбой исключить из библиотек книги издательства "Харвест" (в письме название написано с...
 
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