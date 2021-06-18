Перед принятием окончательного решения: Тихановскую пригласили выступить перед главами МИД стран ЕС









Ее пригласили выступить перед министрами иностранных дел стран ЕС в понедельник, сообщает ее советник.





Напомним, в тот же день, Евросоюз объявит о новых санкциях против режима Лукашенко.





Кроме того, Тихановская должна встретиться с руководителями Бельгии и Люксембурга.