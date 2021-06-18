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Перед принятием окончательного решения: Тихановскую пригласили выступить перед главами МИД стран ЕС
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская едет в Люксембург и Брюссель.
Ее пригласили выступить перед министрами иностранных дел стран ЕС в понедельник, сообщает ее советник.
Напомним, в тот же день, Евросоюз объявит о новых санкциях против режима Лукашенко.
Кроме того, Тихановская должна встретиться с руководителями Бельгии и Люксембурга.
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Светлана Тихановская едет в Люксембург и Брюссель.
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