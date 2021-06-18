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Главный тренер "Витязя" Константин Яковлев осужден на 15 суток
Источник материала: Партизан
Главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев осужден на 15 суток.
Напомним, Яковлев вместе с другими спортсменами 16 июня встречалив Барановичах журналиста
Автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились силовики, Константин Яковлев был задержан, никого больше не задерживали.
Вечером 16 июня Константин планировал провести тренировку на открытом воздухе в Новой Боровой.
Тренера обвинили по ч. 1 статьи 24.23 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий
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Главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев осужден на 15 суток.
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