Лавров: против Беларуси и России ведется гибридная война

Беларусь и Россия испытывают на себе методы гибридной войны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 18 июня в Москве по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.





«Мы констатировали, что развиваем свое взаимодействие в очень непростых условиях, — сказал он. — На обе наши страны оказывается серьезное внешнее давление с использованием нелегитимных односторонних инструментов сдерживания так называемых. Мы испытываем на себе методы гибридной войны — от односторонних санкций до грязных информационных кампаний. Вы знаете, как это всё происходит, факты приводить не буду, всё это всем хорошо известно».

«С учетом такой откровенно агрессивной линии наших западных коллег мы договорились координировать усилия в целях укрепления государственного суверенитета Российской Федерации и Республики Беларусь и обеспечивать национальную безопасность наших двух стран совместными усилиями на основе имеющихся международных правовых договоренностей», — добавил он.

По словам Лаврова, на переговорах они с коллегой «выразили озабоченность по поводу линии, которую проводит Европейский союз» в отношении Беларуси и России. Он сказал, что эта линия, «когда формулируются установки типа «отпор, сдерживание и взаимодействие», не может быть признана конструктивной, напоминает «расслоение мысли» и «едва ли может считаться здравой политикой».

В свою очередь Макей заявил, что на переговорах собеседники обсудили «весь спектр двусторонней повестки: координацию действий на международных площадках, ситуацию с внешними вызовами в отношении Беларуси и России и адекватные пропорциональные ответы на эти вызовы».

Стороны подтвердили заинтересованность двух стран в «развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, углублении взаимодействия на пространстве СНГ и в рамках ОДКБ, обсудили сотрудничество в ООН, ОБСЕ и других международных организациях». «Особо отмечу эффективную взаимную поддержку на международных площадках, совместное противодействие инициативам западных стран по продвижению антибелорусской и антироссийской тематики в повестку дня органов и учреждений системы ООН, ОБСЕ и других организаций. Мы договорились и далее координировать плотно подходы к работе в многосторонних форматах», — сказал глава МИД Беларуси.

«Последние события вокруг Беларуси и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегии и инструментов ведения информационной войны против обеих стран. Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное союзное государство в понимании нашей общности и единства. В связи с этим мы признательны за оказанное в последнее время российской стороной содействие, в частности в информационной сфере. Многие федеральные и региональные российские медиаплощадки вступились за Беларусь, если упомянуть о крайнем событии с этим самолетом (вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске. — БелаПАН.), оперировали исключительно фактами и проявили высокий профессионализм и солидарность», — подчеркнул Макей.