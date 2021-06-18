ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бабарико дал интервью РБК, где заявил о риске румынского сценария смены власти в Беларуси

18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

РБК передал вопросы Бабарико, находящемуся с июня прошлого года под арестом. И получил ответы.

В частности, политик заявил, что в Беларуси возможен сценарий смены власти, аналогичный событиям в Румынии в 1989 году, но от этого никто, в том числе Россия, не выиграет. Напомним, в 1989 году в ходе антикоммунистического восстания президент Николае Чаушеску с женой Еленой попытался бежать из страны, но был схвачен, осужден специальным военным трибуналом и расстрелян.

— Россия иногда исходит из философии, что если уже навыдавали денег, то отказываться от поддержки — это потерять. Но это принцип сумасшедшего дома, чем дольше ты выдаешь, тем еще более жалко потерять, от этого нужно отходить, — считает Бабарико.

Потому что, по его мнению, после всех событий, в том числе с посадкой самолета, «сказать уверенно, что ситуация управляется достаточно, тоже сложно».

При этом к 2024 году, отмечает Бабарико, у России может получиться «поглотить» Беларусь. К этому году — президентских выборов — Москва должна будет определиться, что делать с Беларусью дальше:

— Либо мы видим управляемую историю, которая удовлетворяет Россию с точки зрения контроля и предсказуемости, либо мы видим серьезное углубление интеграции.

На последний вариант работает растущий в Беларуси госдолг и то, что Россия фактически единственный кредитор страны. Финалом «поглощения Беларуси» Бабарико считает возможное введение единой валюты с единым эмиссионным центром в Москве.

Бабарико не считает, что Александр Лукашенко пойдет на проведение референдума об изменении Конституции — предложенный властями вариант выхода из кризиса. В стране продолжает работать комиссия по выработке предложений по изменению Конституции, референдум по принятию которых президент Лукашенко обещал провести в 2022 году.

— Они поняли одну вещь — нынешних белорусов на избирательные участки привести они никогда не захотят ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от повода. Легально собрать белорусов и дать им высказаться — для властей это приговор. Поэтому они отменили местные выборы, поэтому большой веры в то, что до 2025-го будут какие-либо выборы или референдумы, у меня нет. Опыт августа 2020-го оказался для властей большим и болезненным, любой первый после этого приход к избирательному участку будет для них необратимым, — считает он.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РБК передал вопросы Бабарико, находящемуся с июня прошлого года под арестом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Таварыства польскіх журналістаў узнагародзіла палітвязьня Анджэя Пачобута галоўнай прэміяй «За свабоду слова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by