Источник материала: UDF



Фото: instagram.com/juliakovalchuk

«Немного солнца от меня!» — обратилась к поклонникам Ковальчук.

«Красотка!», «Фигура у вас чудо», «Вам очень идет такой фасон и цвет!», «Образ – огонь!», «Вы мой кумир!», «Срочно хочу такой же костюмчик!», «Очень нравится, как вы выглядите», «Так просто, но до чего красиво!» — написали девушки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мне так удобно!»: Юлия Ковальчук без бюстгальтера показала стройное тело Экс-солистка поп-группы «Блестящие» вдохновляет женщин своим образом жизни.

Бывшая солистка популярной поп-группы «Блестящие» вдохновляет женщин своим образом жизни. Юлия делится рецептами домашних блюд, рекомендациями по воспитанию детей и советами по стилю. Певица показала актуальный в летнюю солнечную погоду аутфит. Такой подойдет как для прогулки по парку, так и для встречи с подругами в кафе.надела трикотажный костюм нежно-желтого оттенка. Укороченный топ на бретелях и брюки клеш идеально сидели на стройной фигуре артистки. Юлия придала образу пикантность, отказавшись от бюстгальтера. Большие солнцезащитные очки в светлой оправе, кремовая сумка Louis Vuitton и белые босоножки превосходно дополнили яркий костюм.Юлия показала, как актуально одеваться этим летом / instagram.com/juliakovalchukПевица получила массу комплиментов.Однако нашлись и те, кто посчитал вульгарным отсутствие нижнего белья на Юлии. «Почему все без бюстгальтеров ходят, что за мода?» — обратилась к артистке подписчица. Певица спокойно объяснила, что она считает абсолютно нормальным надевать топ на голое тело. «Всегда так делаю. Мне так удобно!» — ответила звезда.Юлия Ковальчук замужем за. Они поженились в 2013 году, расписавшись в московском загсе, а затем устроили красивую церемонию в Испании. На торжестве присутствовали только 12 гостей: родители артистов и самые близкие друзья. Юлия и Алексей сняли большую виллу, чтобы для каждого нашелся уединенный уголок.