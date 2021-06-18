В поисках дна: больного онкологией политзаключенного лишили инвалидности и пенсии

правозащитникам его жена Ирина. Незадолго до этапирования экспертная комиссия лишила его группы инвалидности и забрала пенсию (250 рублей). Об этом сообщилаего жена Ирина.





Владимир Малаховский болеет онкологией.





Нет денег на выплату присужденной компенсации

Когда точно был этапирован Владимир Малаховский, его жене не сообщили. Когда она пришла в СИЗО, чтобы сделать продовольственную передачу, ей сказали, что его уже у них нет.





"Мне сказали, все уже, приговор вступил в силу, поэтому никаких передач. И добавили, что его уже здесь нет. Я позвонила в суд и спросила, куда отвезли мужа. И мне ответили, что в исправительную колонию 22", - поделилась Ирина.





Когда сможет поехать на свидание, чтобы увидеть мужа, еще не знает. Планирует связаться с администрацией колонии.





По решению суда политзаключенному до 25 июня нужно выплатить 3000 рублей компенсации троим "пострадавшим" милиционерам. Найти такие деньги за столь короткий срок непросто, говорит Ирина, а на имущество наложен арест.





"Машина под арестом, мы ее продать не можем. Если рассчитаюсь с милиционерами, то ее должны снять с ареста. Если вовремя не рассчитаюсь – ее заберут", - беспокоится женщина.





Лишили группы инвалидности и пенсии

Кроме того, незадолго до этапирования экспертная комиссия лишила Владимира пенсии по инвалидности.





"И пенсии лишили, и группы лишили. А что же государство грабить? 250 рублей получал, ай-ай. Это же так много!" - возмущается Ирина.





По ее мнению, у ее мужа специально забрали пенсию - чтобы добавить политзаключенному и его семье проблем. Ирина одна сейчас воспитывает двоих несовершеннолетних детей.





"Не уверена, что подпишет прошение о помиловании"

Предлагали ли Владимиру Малаховскому подписать прошение о помиловании, жена не знает:





"Если и предлагали, то я не уверена, что он согласится. Но с таким здоровьем... я бы согласилась. Он до сих пор кашляет после бронхита, которым заболел в СИЗО», – говорит жена политзаключенного.





По онкологии ему каждые полгода проверяться надо. Неужели они оттуда будут возить его в "Там же заставляют работать. А у него и палец к тому же сломан, и я не представляю, как он сумеет. Издеваются как хотят над людьми!Неужели они оттуда будут возить его в Витебск ?" - спрашивает Ирина.





Она полагает, что ее мужа могли специально лишить группы инвалидности, чтобы не было никаких поблажек в работе и чтобы отношение к нему было как и к остальным заключенным.