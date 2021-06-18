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В поисках дна: больного онкологией политзаключенного лишили инвалидности и пенсии

18.06.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист Партии БНФ и политзаключенный Владимир Малаховский был этапирован в исправительную колонию N22, известную как «волчьи норы».

В поисках дна: больного онкологией политзаключенного лишили инвалидности и пенсии
Об этом сообщила правозащитникам его жена Ирина. Незадолго до этапирования экспертная комиссия лишила его группы инвалидности и забрала пенсию (250 рублей). 

Владимир Малаховский болеет онкологией.

Нет денег на выплату присужденной компенсации

Когда точно был этапирован Владимир Малаховский, его жене не сообщили. Когда она пришла в СИЗО, чтобы сделать продовольственную передачу, ей сказали, что его уже у них нет.


"Мне сказали, все уже, приговор вступил в силу, поэтому никаких передач. И добавили, что его уже здесь нет. Я позвонила в суд и спросила, куда отвезли мужа. И мне ответили, что в исправительную колонию 22", - поделилась Ирина.

Когда сможет поехать на свидание, чтобы увидеть мужа, еще не знает. Планирует связаться с администрацией колонии.

По решению суда политзаключенному до 25 июня нужно выплатить 3000 рублей компенсации троим "пострадавшим" милиционерам. Найти такие деньги за столь короткий срок непросто, говорит Ирина, а на имущество наложен арест.

"Машина под арестом, мы ее продать не можем. Если рассчитаюсь с милиционерами, то ее должны снять с ареста. Если вовремя не рассчитаюсь – ее заберут", - беспокоится женщина.

Лишили группы инвалидности и пенсии

Кроме того, незадолго до этапирования экспертная комиссия лишила Владимира пенсии по инвалидности.

"И пенсии лишили, и группы лишили. А что же государство грабить? 250 рублей получал, ай-ай. Это же так много!" - возмущается Ирина.

По ее мнению, у ее мужа специально забрали пенсию - чтобы добавить политзаключенному и его семье проблем. Ирина одна сейчас воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

"Не уверена, что подпишет прошение о помиловании"

Предлагали ли Владимиру Малаховскому подписать прошение о помиловании, жена не знает:

"Если и предлагали, то я не уверена, что он согласится. Но с таким здоровьем... я бы согласилась. Он до сих пор кашляет после бронхита, которым заболел в СИЗО», – говорит жена политзаключенного.

"Там же заставляют работать. А у него и палец к тому же сломан, и я не представляю, как он сумеет. Издеваются как хотят над людьми! По онкологии ему каждые полгода проверяться надо. Неужели они оттуда будут возить его в Витебск?" - спрашивает Ирина.

Она полагает, что ее мужа могли специально лишить группы инвалидности, чтобы не было никаких поблажек в работе и чтобы отношение к нему было как и к остальным заключенным.
 
Теги: Витебск
 
 
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Активист Партии БНФ и политзаключенный Владимир Малаховский был этапирован в исправительную колонию N22, известную как «волчьи норы».
 
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