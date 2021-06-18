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Эриксену вставили в грудь дефибриллятор - он может завершить карьеру досрочно

18.06.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кристиан Эриксен рискует досрочно завершить свою карьеру в миланском «Интере». Полузащитнику установили дефибриллятор, который должен давать разряд тока в нужный момент и защищать от внезапной остановки сердца. Однако в Италии строго запрещено играть с таким устройством в груди.

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце, которое внезапно остановилось на 43-й минуте матча против Финляндии в рамках группового этапа Евро-2020, пишет gazeta.ru

Ни датская федерация футбола, ни врачи не раскрывали точного диагноза игрока.

Однако итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что с большой долей вероятности причиной остановки сердца стал миокардит — поражение сердечной мышцы миокарда. Как правило, эта болезнь проявляется как воспаление мышцы.

«Все говорит о том, что Эриксен страдает от миокардита. По мнению датских врачей и некоторых международных специалистов, для избавления от этого недуга недостаточно медикаментозного лечения», — говорится в статье.

По этой причине Эриксен перенес недавно операцию.

Игроку установили в грудь дефибриллятор — медицинский прибор, используемый для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

Дефибриллятор существенно снижает риск смерти от внезапной остановки сердца по причине нарушения ритма: в течение нескольких секунд приступ снимается электрическим разрядом.

Однако использование подкожного дефибриллятора связано и с серьезными проблемами. Одна из них: прибор не может работать столько лет, сколько живет человек, и пациентам приходится переносить новые операции по его замене.

Вторая — и наиболее важная для Эриксена сейчас — во время игры в футбол при любом столкновении есть риск сломать дефибриллятор. Тогда снова придется уповать на экстренную помощь врачей.

Что будет с карьерой

Примерно через месяц датский игрок пройдет дополнительное медобследование на базе своего клуба — миланского «Интера». Если врачи увидят способ излечения или корректировки нарушений ритма его сердца, то дефибриллятор можно будет удалить через какое-то время. В таком случае датский полузащитник сможет продолжить карьеру в чемпионате Италии после нескольких месяцев восстановления.

Однако наиболее вероятен на данный момент другой вариант — что Эриксену предпишут носить дефибриллятор постоянно. Тогда ему придется расторгнуть контракт с «Интером».

В Италии действует строгий протокол Cocis (кардиологического организационного комитета в сфере спорта), который запрещает заниматься контактными видами спорта (а значит, и играть в футбол) с дефибриллятором в груди.

При этом менее жесткие требования к состоянию сердца предъявляют в некоторых других чемпионатах, например, в Английской премьер-лиге (АПЛ) или в нидерландской Эредивизи.

Так, защитник Дэйли Блинд уже полтора года играет с имплантированным дефибриллятором за «Аякс», а прямо сейчас принимает участие в Евро-2020 в составе сборной Нидерландов. К слову, «оранжевые» уже пробились в 1/8 финала турнира.

Однако бывают и неприятные инциденты. В августе 2020 года Блинд неожиданно упал на газон и начал кричать, указывая себе на грудь.

Как оказалось, у него на несколько секунд отключился дефибриллятор, что сразу привело к проблемам с сердцем. К счастью, аппарат не сломался и заработал вновь, а Блинд спустя какое-то время сумел самостоятельно покинуть поле.

Звучит пугающе, но, так или иначе, в случае установки постоянного дефибриллятора Эриксен при желании все же может продолжить карьеру. Например, есть вариант вернуться в АПЛ, где он семь лет выступал за «Тоттенхэм» и без проблем провел 226 матчей.

Однако делать это придется на свой страх и риск. Всегда может настать день, когда дефибриллятор неожиданно выйдет из строя.
 
 
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Кристиан Эриксен рискует досрочно завершить свою карьеру в миланском «Интере». Полузащитнику установили дефибриллятор, который должен давать разряд тока в...
 
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