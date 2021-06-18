Абонентам А1 стали доступны подписки «Лаборатории Касперского»

Компания А1 представила три вида подписок на решения «Лаборатории Касперского» для безопасного использования устройств в интернете.

Новые продукты ориентированы на физических лиц – взрослых и детей. Решения помогают защитить смартфоны и планшеты под управлением ОС Android, а также персональные компьютеры на базе Windows или macOS от вирусов и вредоносного программного обеспечения, а хранящиеся на них личные сообщения, фотографии и другие данные – от несанкционированного доступа. Также решения позволят выполнять проверку устанавливаемых приложений и ссылок, по которым пытается перейти пользователь, на предмет потенциальных киберугроз.

В зависимости от желаемого функционала, а также количества и вида используемых устройств абоненты А1 могут выбирать один из трех вариантов удобных 30-дневных подписок:

Kaspersky Internet Security для Android – решение для защиты одного устройства на базе Android от вирусов, фишинга (получения незаконного доступа к личным данным пользователя), шпионажа и других распространенных угроз. Кроме того, этот продукт поможет в поиске устройства в случае его потери или кражи. Стоимость подписки на Kaspersky Internet Security для Android составит 1,69 рубля на 30 дней;

Kaspersky Safe Kids – решение, которое позволяет защитить детей от опасностей интернета. Приложение работает на устройствах на базе Windows или macOS, планшетах или смартфонах на базе Android и iOS. Продукт доступен для одного родительского аккаунта и неограниченного количества детских. Родитель сможет контролировать местоположение ребенка, следить за использованием приложений и активностью в соцсетях, ограничивать доступ к нежелательным ресурсам и время пользования смартфоном или планшетом. Стоимость подписки на 30 дней составит 2,99 рубля;

Kaspersky Total Security – решение для максимальной защиты любых двух устройств пользователя: компьютера, смартфона или планшета на выбор. Оно объединяет возможности антивируса и антифишинга, обеспечивает безопасность платежей, пресекает попытки сбора данных, блокирует вредоносную рекламу и помогает безопасно хранить пароли. В функционал Kaspersky Total Security включено решение для защиты детей Kaspersky Safe Kids. Стоимость комплексной защиты двух устройств пользователя составит 6,80 рубля за 30 дней.

Оставить заявку на подключение любой из трех подписок абоненты А1 могут в личном кабинете на сайте A1.by, в приложении «Мой А1», а также в магазинах компании. На указанный в заявке номер телефона придет сообщение с кодом активации и ссылкой на скачивание соответствующего приложения. После установки пользователю будет доступен весь функционал выбранного продукта, а плата за пользование подпиской будет списываться с абонентского номера.