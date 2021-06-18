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Макей объяснил лишение аккредитации иностранных СМИ пропагандистскими материалами

18.06.2021 16:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Владимир Макей на пресс-конференции 18 июня в Москве пояснил, почему прошлой осенью журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации для работы в Беларуси и многие из них не смогли переаккредитоваться.

Макей объяснил лишение аккредитации иностранных СМИ пропагандистскими материалами

Вопрос о ситуации с сотрудниками иностранных медиа чиновнику задал журналист ТАСС, который отметил, что представительство этого российского информагентства лишилось аккредитации для двух из трех своих сотрудников, передает БелаПАН.

«Действительно, в октябре прошлого года было принято новое положение об аккредитации иностранных журналистов, в котором содержится ряд новаций, — ответил Макей. — В том числе мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси, как правило, граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы. Например, если это "Дойче Велле", мы предлагаем, чтобы тогда приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого СМИ».

«Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ (западных в первую очередь) аккредитовывал в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти. И понятно, что в данной ситуации это не было, скажем, чисто объективная подача журналистской информации, как того требуют, в моем понимании, законы журналистики. Получался в итоге идеологически заряженный пропагандистский материал, что не является, как мне кажется, задачей журналистики. Именно поэтому такое решение и было принято», — сказал он.

Макей сообщил, что сейчас в стране аккредитовано более 150 журналистов иностранных СМИ, из которых половина — представители российских массмедиа.

"Что касается информационного агентства ТАСС, то мы аккредитовали одного представителя, — отметил Макей. — В последнее время ТАСС в нашем понимании иногда в отношении Беларуси выпускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже "Радио Свобода ". Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении вопросов», — подытожил чиновник.

 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей на пресс-конференции 18 июня в Москве пояснил, почему прошлой осенью журналистов иностранных СМИ лишили аккредитации для...
 
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