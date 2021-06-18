5 самых фальшивых знаков Зодиака. А вы есть в этом списке?

Источник материала: ОНТ

Что мешает нам быть искренними с окружающими и самими собой? Зачастую, внешность не соответствует внутреннему миру его владельца. Проще надеть маску и играть роль, чем делиться настоящими эмоциями. Астрология выделила 5 знаков Зодиака, которые умело маскируют свою сущность для корыстных целей.

Весы

Привлекательные Весы никогда не признаются, что им кто-то не нравится. Окружающие не всегда могут понять, какие эмоции они у них вызывают. Предпочитают перекладывать все на чужие плечи, а это раздражает близких. Нередко колеблются принимая то или иное решение. Весы создают ауру недоверия, из-за чего страдают в повседневной жизни.

Стрельцы

Представители этого знака Зодиака максимально маскируют от окружающих свой внутренний мир. Они не хотят посвящать окружающих в свои проблемы. И вместо того, чтобы с кем-то поделиться, они предпочитают одеть маску под названием «все замечательно». Стрельцы мало кому доверяют и боятся открыться людям. Только самым близким известно: какие они на самом деле?

Близнецы

Близнецы должны нравится всем и совсем не важно, что они вам могут быть не по душе. Зачастую в погоне за мнением окружающих теряют свое истинное «Я». Привлекать внимание любым способом – вот, что они любят.

Рыбы

Рыбы все время пытаются угодить обществу. Они теряют себя, когда начинают подчиняться общественному мнению. Рыбы становятся не теми, кем являются на самом деле.

Скорпионы

Скорпионы не всегда понятны окружающим. Юмор может резко смениться на гнев вводя всех в заблуждение. Скорпионы скрывают свою неуверенность в себе. Зачастую, находиться с такими людьми рядом крайне тяжело.

По материалам сайта femmie.ru

Фото: Pinterest

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