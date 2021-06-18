Самое очаровательное видео дня: пес гипнотизировал хозяйку взглядом, чтобы она дала ему лакомство. Посмотрите, какой милый!

Источник материала: ОНТ

Пользователей Сети очаровал пес, который гипнотизировал взглядом хозяйку, чтобы получить лакомство.

Девушка выложила в TikTok видео, где ее собака Чарли выразительно смотрит на нее, глазами выпрашивая вкусное угощение. За день ролик посмотрели свыше 600 тысяч раз.

«Это моя девушка, которая вечно "не хочет ничего себе заказывать", а потом ворует мою еду», «Какой очаровательный мальчик», «Как можно перед ним устоять?» – написали в комментариях.

ФОТО: скриншот из видео

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