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В Калинковичском районе легковушка врезалась в дерево и загорелась – погибла пассажирка
Источник материала: ОНТ
В ночь на 18 июня в Калинковичском районе (Гомельская область) произошло ДТП, в результате которого погибла 20-летняя девушка. Об этом
Уточняется, что 24-летний бесправник за рулем легковушки Volkswagen Golf врезался в дерево. Машина от удара загорелась.
В результате аварии погибла 20-летняя пассажирка. Водитель и 23-летний пассажир были госпитализированы с травмами.
По предварительным сведениям, управлявший автомобилем молодой человек был пьян.
Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Фото: МВД
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В ночь на 18 июня в Калинковичском районе (Гомельская область) произошло ДТП, в результате которого погибла 20-летняя девушка. Об этом информирует официальный...
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