В Калинковичском районе легковушка врезалась в дерево и загорелась – погибла пассажирка

Источник материала: ОНТ

В ночь на 18 июня в Калинковичском районе (Гомельская область) произошло ДТП, в результате которого погибла 20-летняя девушка. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что 24-летний бесправник за рулем легковушки Volkswagen Golf врезался в дерево. Машина от удара загорелась.

В результате аварии погибла 20-летняя пассажирка. Водитель и 23-летний пассажир были госпитализированы с травмами.

По предварительным сведениям, управлявший автомобилем молодой человек был пьян.

Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Фото: МВД

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