В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь рок-группы Led Zeppelin

Источник материала: ОНТ

Исследователи из эквадорского Университета Сан-Франциско-де-Кито совместно со специалистами Национального института биоразнообразия открыли новый вид лягушек, который они решили назвать в честь всемирно-известной рок-группы Led Zeppelin. Об этом сообщает El Universo.





Scientists name frog found in Ecuadorian Andes after Led Zeppelin https://t.co/ReHF6jEX7P — The Guardian (@guardian) June 17, 2021





Новый вид получил название Pristimantis ledzeppelin, или «дождевая лягушка Led Zeppelin». Как отмечается в сообщении, таким образом исследователи «хотели почтить память группы, сформировавшейся в 1968 году и оказавшей огромное влияние на более поздний рок, дав такое имя обнаруженной ими новой лягушке».

Pristimantis ledzeppelin, по всей видимости, обитает только в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора. За последние годы там было открыто несколько новых видов земноводных. Однако зоологи заявляют о том, что данный экорегион является одним из самых уязвимых в мире. Многообразие местной дикой природы оказалось под угрозой из-за расширяющего сельского хозяйства, лесозаготовки, а также добычи природных ресурсов на многочисленных концессионных участках, находящихся под контролем транснациональных корпораций.

В связи с этом зоологи призывают рассмотреть новые природоохранные инициативы, так как многие из открытых там видов с большой вероятностью обитают только в этом регионе.

Фото: Freepik

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