В Эквадоре новый вид лягушек назвали в честь рок-группы Led Zeppelin

Источник материала: ОНТ

Исследователи из эквадорского Университета Сан-Франциско-де-Кито совместно со специалистами Национального института биоразнообразия открыли новый вид лягушек, который они решили назвать в честь всемирно-известной рок-группы Led Zeppelin. Об этом сообщает El Universo.

Scientists name frog found in Ecuadorian Andes after Led Zeppelin https://t.co/ReHF6jEX7P

— The Guardian (@guardian)